#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.04, 07:08

    Гончие: Инфекция зла

    Гончие: Инфекция зла

    О фильме

    Перед этапированием заключенный Давид Ботин по прозвищу Шуз попадает в сложную ситуацию. Соседи по бараку вымогают у него деньги, но поделиться молодому хакеру нечем, поэтому его ждет скорая и суровая расправа. От печальной участи Шуза спасает вмешательство авторитетного уголовника по кличке Мирза. Взяв под опеку компьютерного гения, тот предлагает ему совместный побег. После некоторых колебаний Шуз соглашается, и той же ночью, воспользовавшись «внезапно» вспыхнувшим в колонии бунтом, подельники покидают зону.

    Новость об этом побеге сразу же доходит до генерала Бородина. Предполагается, что Шуз может вернуться в Петербург, родной для него город, а Мирза — опасный рецидивист, будет использовать молодого напарника как «транспорт». Приказ найти сбежавших уголовников отдел по розыску беглых преступников получает не только от своего начальства. Руководство ФСБ из Москвы напрямую связывается с Резниковым и просит взять под личный контроль поиск Шуза, незаконно получившего доступ к важным государственным секретам…

    Режиссер: Валерий Мызников.
    В ролях:     Павел Майков, Борис Хвошнянский, Максим Фомин, Елизавета Александрова, Владимир Абросимов, Владимир Смирнов, Юлия Молчанова, Михаил Черняк, Павел Узденский, Ростислав Бершауэр и др.
    Производство    : Россия, 2012 г.

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru