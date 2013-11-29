О фильме

Перед этапированием заключенный Давид Ботин по прозвищу Шуз попадает в сложную ситуацию. Соседи по бараку вымогают у него деньги, но поделиться молодому хакеру нечем, поэтому его ждет скорая и суровая расправа. От печальной участи Шуза спасает вмешательство авторитетного уголовника по кличке Мирза. Взяв под опеку компьютерного гения, тот предлагает ему совместный побег. После некоторых колебаний Шуз соглашается, и той же ночью, воспользовавшись «внезапно» вспыхнувшим в колонии бунтом, подельники покидают зону.



Новость об этом побеге сразу же доходит до генерала Бородина. Предполагается, что Шуз может вернуться в Петербург, родной для него город, а Мирза — опасный рецидивист, будет использовать молодого напарника как «транспорт». Приказ найти сбежавших уголовников отдел по розыску беглых преступников получает не только от своего начальства. Руководство ФСБ из Москвы напрямую связывается с Резниковым и просит взять под личный контроль поиск Шуза, незаконно получившего доступ к важным государственным секретам…



Режиссер: Валерий Мызников.

В ролях: Павел Майков, Борис Хвошнянский, Максим Фомин, Елизавета Александрова, Владимир Абросимов, Владимир Смирнов, Юлия Молчанова, Михаил Черняк, Павел Узденский, Ростислав Бершауэр и др.

Производство: Россия, 2012 г.